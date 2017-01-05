Haber: Ceylan BEYKOZ

Koordinatörlüğünü Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü Eramus programı projesinde Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İstanbul Maçka Akif Tuncel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ortak okullar olarak yer alacak.

Proje kapsamında her okuldan 12’şer öğrenci, 2’şer Bilişim Teknolojileri Öğretmeni refakatçiliğinde Polonya’nın Wroclaw şehrinde Avrupa standartlarında çalışan işletmelerde kaliteli bir staj çalışması yapacak.

Bir yıl sürecek olan “Bilişim Teknolojilerinde Sınıftan Üretime” projesiyle öğrenci ve personel hareketliliği yaşanacak, öğrencilerimizin Avrupa’daki iş hayatını tanımaları ve daha nitelikli kalifiye elemanlar olarak bölgemizdeki işletmelerin kalitesini arttırmaları sağlanacak.