BİLSEM'de yüz yüze eğitim başladı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi, eğitimde normalleşme planı çerçevesinde yüz yüze eğitime başladı. Salgın koşulları dikkate alınarak başlanan BİLSEM'lerde gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlerde dikkat edilecek hususlar da belirlendi. Buna göre;

BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 2, 3. ve 4. sınıfları, ortaokulların 5 ve 8. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12. sınıflarında öğrenimlerini sürdürenler, haftada en fazla iki gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde BİLSEM'lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak. İl/ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde eğitimlerini sürdüren BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla iki gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde devam edebilecek. Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika; teneffüsler 10'ar dakika olacak şekilde planlanacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacak. Dersliklerde oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek. Gruplara ayırma işlemi yapılırken öğretmenlerin norm kadrolarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM'e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM'e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğretmenlerin uzaktan eğitim yoluyla yürüttükleri ders uygulamaları BİLSEM müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek, öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgi (a) yazı doğrultusunda yürütülecek. Öğrencilerin BİLSEM'lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak, kurum yöneticileri ve öğretmenlerce takibi yapılarak kurumda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Destek eğitim odalarında eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.