BİLSEM'in Yeşil Sınıf Eğitimi devam ediyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Bolu Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı" projesi kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün katkıları ile Tübitak’tan hibe alarak geçtiğimiz hafta başında Bolu Aladağlarda başlayan "Yeşil Sınıf Eğitimi" projesi tüm hızı ile sürüyor.

32'si öğrenci olmak üzere eğitmen ve rehber öğretmenlerle beraber toplam 51 kişinin katıldığı programda öğrenciler 'Kuş gözlemleri' Orman ve botanik’ Yaban Hayatı’ Ekolojik Ayakizi' ve bir çok konuda öğrenciler eğitmenlerden doğa ile ilgili bilgiler almaya devam ediyorlar. Aladağlar bölgesinde doğayla iç içe bilimsel, kültürel, sosyal eğitim ve etkinlikler gerçekleştiren 32 öğrenci rehberleri ve eğitmenleri ile Seben Fosil Ormanında inceleme yaptılar.