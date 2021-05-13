BİLSEM projeleri finalde

Haber: N. HalidAltundal

Pandemiye rağmen TÜBİTAK’ın düzenlediği proje yarışmalarına birçok proje ile hazırlanan Bolu Bilim ve Sanat Merkezinin ortaokullar öğrencileri araştırma projesi dalında hazırladığı 11 projeden tam 9’u bölge finallerine kalmayı başardı.

FİNALE DAVET EDİLDİ

Yine Bolu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Lise öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri” yarışmasında “Zorlayıcı kutup şartlarına araştırmacıların ruh sağlığını korumaya yönelik alınabilecek önlemler” konulu projesi ile finale davet edildi.