BİLSEM projesi 1. oldu

Haber: N. Halid Altundal

Gaziantep'te 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" de “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi” Kategorisinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri “Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması” isimli proje ile Türkiye birincisi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerin, kamu kurumların, medya kuruluşların ve üniversitelerin desteğiyle "Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 21 kategori de 100 binden fazla katılımcının başvurduğu TEKNOFEST’e Bolu’dan 3 takım katıldı.

Eğitim Teknolojileri yarışmasına Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Dilara Yalçın, Metehan Koç ve Ömer Yiğit Erdem, öğretmenleri Mehmet Bütün danışmanlığında “Robotik Asistanım” projesiyle,

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri İnci Begüm Topaloğlu ve Mehmet Efe Benderlioğlu, öğretmenleri Mehmet Çeltek danışmanlığında “Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması” projesiyle,

İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri Esra Armağan, Elif Didem Çınar ve Defne Karadoğan, öğretmenleri Tanju Cengiz danışmanlığında “Tekno Kızlar Akıllı Sağlık Kemeri” projesiyle katıldılar.

BOLU BİLSEM TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Ayakları yere basmayan tek festival olan TEKNOFEST 2020’de “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi” kategorisinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri İnci Begüm Topaloğlu ve Mehmet Efe Benderlioğlu, öğretmenleri Mehmet Çeltek danışmanlığında “Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması” isimli proje ile yaklaşık 5.600 proje arasından Türkiye birincisi oldu ve 10.000.00 TL’lik ödülü aldı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE BU GURURU YAŞATTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

TEKNOFEST’e katılarak ilimizi başarıyla temsil eden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “ TEKNOFEST 2020’de “Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması” projesiyle Türkiye Birincisi olan Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri İnci Begüm Topaloğlu ve Mehmet Efe Benderlioğlu’na ve danışman öğretmenleri Mehmet Çeltek başta olmak üzere festivale katılan tüm öğrencilerimize, öğretmelerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.