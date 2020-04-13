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Bilsem’den sağlık çalışanlarına yeni ekipman desteği

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde Siperlik ve laringoskoptan sonra sağlık çalışanlarına Bolu Bilim ve Sanat Merkezinden bir destek daha geldi.

Bilsem’den sağlık çalışanlarına yeni ekipman desteği

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi  öğretmenleri Ayşe Çevirgen ve Sevinç Demir Tümen başta olmak üzere Bolu Bilim ve Sanat Merkezi personeli sağlık çalışanlarının hastalardan numune alırken entübe sırasında koruma amaçlı kullanmaları için kalıplarını hazırlayarak ürettikleri kalkanlar Bolu'da ki hastanelere teslim edilmeye başlandı. İlk olarak 100 adet üretilen kalkanlar sağlık çalışanları tarafından kullanılmaya başlandı. Üretimin devam ettiği hazırlanan kalkanların hastanelerin ihtiyacı olduğu sürece hazırlanmaya devam edeceği belirtildi. 

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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