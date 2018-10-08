Haber: Kasım ŞAHİN

Fotoğraflar: Metin FERAH

Yürüyüş liderleri Muzaffer Yıldırım,Hamiyet Kocakaya ve Süleyman Özdoğan,yürüyüşe katılan 54 doğa severe, unutamayacakları bir gün yaşattılar.

Seben'e 7km. mesafede ve güney-doğu istikametinde,894 rakımda Muslar Köyü yol ayrımında, zorluk derecesi 3 olan yürüyüşsaat 11.10'da başladı.Yüzde on eğimli arazide tırmanış şeklinde geçen 3 km’lik yürüyüş sonrasında,ne zaman yapıldıkları tam olarak belirlenemeyen ve orta Bizans döneminde(842-1204) de kullanılan 300 odadan oluşan8 adet sarnıcın yer aldığı Muslar Kaya Evleri'nin bulunduğu Bin 174 rakımlı zirveye ulaştı.

Zirvede verilen yemek molası sonrasında, yürüyüşe katılanlar zirvede dev bir Türk bayrağı asarak, bayrağımızla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Aynı yolu takiben dönüş başladı.6km.lik yürüyüş son buldu.

Seben'de panayır gezmesi,Solaklar Kayaevleri ve Seben Göleti molalarıyla, yürüyüşe katılanlar unutulmaz bir gün yaşamış oldular.