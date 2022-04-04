Bin 245 üreticiye destek!

Haber: Okay Özcan

​Tarım ve Orman Bakanlığının insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak üreticilerimizin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı destekler kapsamında 2021 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği olarak 2,4 Milyon lira destek ödemesi 1 Nisan Cuma saat 18.00 itibariyle başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İçerisinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında desteklenmesi gereken ve stratejik öneme haiz tarımsal üretim desteklemeleri kapsamında; Bakanlığımız Bolu'lu 1245 fındık üreticimizin, 2021 yılında 14.277 Da fındık bahçesi için 2,4 milyon destek ödemesini 1 Nisan Cuma saat 18.00 itibari ile T.C. kimlik no son hanesine göre yatırmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Destek ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre; 0 ve 2 olanlar için (1 Nisan Cuma) saat 18.00'den sonra başladı, 4 ve 6 olanlar 8 Nisan Cuma saat 18.00'den sonra, 8 olanlar 18 Nisan Cuma saat 18.00'den sonra, olmak üzere üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır.