Bin 350 çocuk için eğitildiler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinde görev yapan personele İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim verildi.

Bin 350 çocuk için eğitildiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve bin 353 çocuğa hizmet veren kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin idareci ve personelinden oluşan 160 kişiye, Bolu Abant İzzet Baysal Otelcilik Okulu Konferans Salonunda "Aile Eğitim Programı" adı altında eğitim programı düzenlendi. Sosyolog Ayşe Yücel, öğretmen Neslihan Burcu Arslantaş ve psikolog Pınar Bardakçı tarafından çocuk yetiştirmede temel beceriler, okul ve aile ilişkisi ve mahremiyet konularında eğitim verildi.

Eğitime katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, burada yaptığı konuşmada idareci ve personele verdikleri eğitimler sayesinde çocukların sosyal ve aile hayatına uyumları konusunda daha doğru ve etkili yönlendirilmelerinin sağlanacağını kaydetti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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