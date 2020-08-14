Bin çalışan ahlaksız habere sessiz kalmadı

Haber: N. Halid Altundal

Kamuran Alagözoğlu’nun ne idüğü belirsiz internet sitesinde Bolu Belediyesi çalışanlarını hedef alan iftira dolu haberler sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere birçok siyasi ve gazeteci ahlak dışı haberlere sert tepki gösterdi. Bolu Belediyesi çalışanları da kendilerini hedef alarak zan altında bırakan rezil haberlere karşı sessiz kalmadılar. Bolu Adalet Sarayı önünde bir araya gelen yaklaşık bin belediye çalışanı Kamuran Alagözoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

“HABERE KARŞI TEPKİLERİMİZİ ORTAYA KOYMAK ADINA TOPLANDIK”

Adliye önünde bir de basın açıklaması yapan grup tepkilerini dile getirdi. Bolu Belediyesi çalışanları söz konusu haberlere ilişkin yaptıkları açıklamada, “Kurban Bayramı arefesi öncesinde belediye çalışanlarımızı zan altında bırakan çok çirkin bir haber basında yer aldı. Söz konusu haber biz belediye çalışanlarının kişilik haklarını ağır suretle ihlal edici, kamu önünde dahi belediye çalışanları hakkında olumsuz kanaat duygu ve düşünce uyandıran nitelikte bir haberdi. Bugün burada bulunan birçok arkadaşımızın anılan haber nedeniyle toplum önündeki itibarları, aile birliği içerisindeki güvenleri ve yakın çevrelerinden gelen olumsuz tepkiler nedeniyle bütün çalışanlarımız büyük bir üzüntü duymuşlardır. Bizler, bugün burada tüm belediye çalışanları olarak gazetecilik ve habercilik etik ilkelerine aykırı, onurumuzu ve gururumuzu rencide edici nitelikteki bu habere karşı tepkilerimizi ortaya koymak adına ve sessiz kalmadığımızı göstermek adına toplanmış bulunmaktayız. Belediyemizde bin iki yüz personelimiz çalışmaktadır. Şuan burada bine yakın personelimiz bize bu haberden dolayı duydukları üzüntü nedeniyle şikayetçi olmak istediklerini bildirdiler. Biz de aynı şekilde bu haberden dolayı şikayetçi olmak istediğimize kanaat getirerek birlikte böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Kamu hizmetlerinin aksamaması adına şuan bir kısım personelimiz burada bulunamamakta. Ama ilerleyen zamanlarda ve görevlendirme şekillerimize göre onlarda şikayette bulunacaklardır” ifadelerine yer verdiler.