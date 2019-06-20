Bin yıllık ağaç ilgi odağı oldu

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Saççılar köyü Mezarlığı kenarında bin yıl önce yeşeren ve bu günlere kadar dimdik ayakta kalmayı sürdüren Saççılar Anıt Meşesinin çevresi 13 metreyi bulurken çapı ise yaklaşık 4 metreyi bulmakta.

Yıllara meydan okuyan dev meşe ağacını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bölgeye ise özellikle öğrenci kesimi büyük ilgi gösteriyor. 2014 yılında dev meşe ağacının büyük bir dalının gövde beraber kopmasıyla birlikte 13 metre genişliğindeki ağaçta adete bir mağara görünümü meydana geldi.

Dev anıt meşe ağacını ziyarete gelen vatandaşlar ağacının kovuğuna girerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kopan dal ve gövde ise hemen meşe ağacının yanında duruyor. Dev ağaç aynı zamanda bölgenin en önemli turizm alanlarından biri haline geldi.