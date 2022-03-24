Bina inşa edilecek

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bina inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İmaret Meydanı Binası ve Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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