BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tuvalet, Şadırvan, Çamaşırhane Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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SOSYAL TESİS BİNASINDA BAKIM VE ONARIM YAPILACAK
SOSYAL TESİS BİNASINDA BAKIM VE ONARIM YAPILACAK
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