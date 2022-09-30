Tuvalet, Şadırvan, Çamaşırhane Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR GEREDE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tuvalet, Şadırvan, Çamaşırhane Tadilat yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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