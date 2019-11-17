Binali Yıldırım BAİBÜ’ye geliyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi Kongre Merkezinde düzenlenecek açılış töreninin bu yıl ki konuğu ise Son Başbakan ve Önceki Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım olacak. Program kapsamında ayrıca Hukuk Fakültesi’nin temel atma, yeni yapılan kütüphanenin ise açılış töreni de gerçekleştirileceği bildirildi.

Törenle ilgili BAİBÜ’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış, Hukuk Fakültesi Temel Atma ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi Açılış Törenleri, Son Başbakan, Önceki Dönem TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecektir. Davetlisiniz.”

25 Kasım saat 11.00’de başlayacak programın detaylarının ilerleyen günlerde belli olacağı öğrenildi.