Binali Yıldırım partililere seslendi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yapılan akademik yıl açılış, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nin açılışı ve Hukuk Fakültesi temel atma töreni için Bolu’ya gelen Eski TBMM Başkanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, son olarak partisinin il başkanlığında teşkilat başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından partililere seslendi.

"BİZİM BAŞKA İŞİMİZ YOK MU KARDEŞİM?”

CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım “CHP, kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş? Külliyede Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş. 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' dedik ama yatsı olamadan bunlar patladılar. Şimdi bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim? Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak, bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın” dedi. Yıldırım ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin iktidara alternatif olması gerektiğini dile getirerek, CHP liderinin konuşurken 10 düşünüp bir söylemesi gerektiğini kaydetti.

“TALİMATLARI VERDİM VE ORADAN SONRA İŞİN RENGİ DEĞİŞTİ"

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de konuşan Yıldırım “15 Temmuz gecesi malum ben kara yolu ile İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Cumhurbaşkanımız da İstanbul'a geldi. Bir yandan seyahat ederken bir yandan da bu alçak FETÖ terör örgütünün hedeflerine ulaşmaması için bütün birimleri, vatanını-milletini seven kolluk kuvvetleri ile, askerler ile sürekli temas halinde olayı Cumhurbaşkanımızla yönettik. Bolu Dağı Tüneli çıkışında gelişen olayları daha rahat ve kararlı şekilde yönetmek için Karayolları şantiyesine gittim. Bir saat kadar orada çalıştım. Verilmesi lazım gelen talimatları verdim ve oradan sonra işin rengi değişti” ifadelerini kullandı.

“ALÇAKLARA HAK ETTİĞİ DERSİ VERDİNİZ”

Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin millet adına hırslandıklarını dile getirdi. Yıldırım, "O kadar hırslanmıştık ki müthiş bir gayret içinde o gece 'Ölmek var, dönmek yok. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bu alçaklara fırsat vermeyeceğiz.' dedik ve o gün bu millet kadını erkeği, genci ihtiyarı, her biri kahraman oldu. Sokakları, meydanları doldurdu. Ülkeye sahip çıktınız. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. O gece tankın gücünü, halkın ve Hakk'ın gücü yenmiştir ve bağımsızlığımıza, geleceğimize kasteden, akıllarını bir dolara kiraya verenler hak ettikleri dersi almışlardır" ifadelerini kullandı.

“YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu 2002'den bugüne kadar kutlu yürüyüşünde önüne birçok engel çıktığını belirterek, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldiklerini anlattı. Önlerine her fırsatta vesayet odaklarının çıktığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanını seçtirmemeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalkıştılar. 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalkıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi Libya, Tunus, Suriye gibi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Bütün bunları başaramayınca 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş teröristlerle istiklalimize, bayrağımıza, egemenliğimize kastettiler ama her seferinde göğsünde iman dolu, ay yıldızlı bayrağı eline alan milyonlarca vatan evladı üzerine düşeni yaptı ve alçaklara hak ettikleri cevabı verdi. Bugün ülkemizin içinde ve dışında 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Terörle mücadelede de çok ciddi mesafeler aldık. 17 yılda yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz."

Yıldırım, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdi.