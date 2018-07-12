Haber: BMA

Gerek 16 Nisan Referandum Seçimi kampanyasında gerekse 24 Haziran seçimleri öncesi Bolu'da gerçekleştirdiği mitinglerdeki Boluluların gösterdiği ilgiyi unutamadığını belirten Yıldırım, Bolululara selam söyledi.

Son Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında bilgi veren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, helallik için tüm İl başkanlarımızla ile birlikte biraraya geldik. Başbakanımıza; Teşkilatlarımızın ve Bolulu hemşerilerimizden çok selam söyleyerek, kendisini çok sevdiğimizi belirttik. Başbakanımız da Bolu'da yaptığı iki mitingdeki Boluluların yoğun ilgisinden memnuniyetle bahsederken, özellikle 24 Haziran Seçimlerindeki Bolu Teşkilatlarının performansımızdan dolayı bizleri tebrik etti. Sayın Yıldırım, hem teşkilâtımıza hem de hemşerilerimize çok selamlar söyledi" dedi.