Binali Yıldırım’dan Kazan’a tam destek

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçim hazırlıklarını sürdüren Göynük Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan ile AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyarette seçimlere ilişkin Kemal Kazan ve Mehmet Demiröz’le karşılıklı fikir alışverişinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, seçimlerde Kazan’a tam desteğini belirtti.

“KEMAL KAZAN BEY ÇALIŞKAN, GAYRETLİ BİR ARKADAŞIMIZDIR”

Desteğini çekilen bir video ile Göynüklülere ileten Binali Yıldırım, “Değerli Göynüklüler Belediye Başkanınız Kemal Kazan bey çalışkan, gayretli bir arkadaşımızdır. Akşemseddin’in memleketi Göynük’e güzel hizmetler yaptı. Yeni dönemde de bunun devamını yeni projelerle getirecek. Sizlerin desteğiyle Belediye Başkanı seçilince inşallah Göynük’te daha güzel günleri, daha güzel hizmetleri birlikte göreceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“BİZLERE BÜYÜK BİR ONUR KAYNAĞI OLDU”

Ziyarette Göynük Belediye Başkan Adayı Kazan ve İlçe Başkanı Demiröz, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım’a Göynük’ün resmedildiği bir tablo hediye etti. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Kemal Kazan ise, “Türkiye'de vefa ve dava adamlığı denilince akla ilk gelen isim olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 27.Başbakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın şahsıma, Göynük İlçe Teşkilatımıza ve Göynüklü vatandaşlarımıza göstermiş olduğu muhabbetten ve 31 Mart Seçimleri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman arkamızda olacağı teminatı bizlere büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek kendilerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” dedi.