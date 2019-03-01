Binden fazla sandık, 225 bin seçmen

31 Mart seçimlerinde ilimiz bağlı 9 ilçe ve üç beldede iki yüz binden fazla seçmen sandık başına gidecek. En fazla oy merkez ilçede kullanılırken en az seçmen ise Kıbrıscıkİlçemizde sandık başına gidecek. Bolu Merkez ilçede 499 sandıkta 140 binden fazla seçmen oy kullanırken, Kıbrıscık İlçemizde 25 sandıkta 2749 seçmen oyunu kullanacak. Bolu Merkez, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Mudurnu ilçelerimizde seyyar sandık kurulacağı bu seyyar sandıklarda 600 kadar seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

225.394 SEÇMEN

Seçimlere sayılı günler kala ilimiz genelinde ilçeler bazında kurulacak olan sandık ve bu sandıklarda oy kullanacak olan seçmen sayılarını sizin için araştırdık. İlimiz merkezinden sonra en çok oy Gerede ilçemizde kullanılacak. Gerede İlçemizde 82 sandıkta 26 binden fazla seçmen tercih ettiği partiye oy verecek. Merkez ilçe ile birlikte il genelinde kurulacak olan toplam sandık sayısı ise 1026 olarak açıklanırken il genelinde toplam seçmen sayısı ise 225 bin 394 olarak açıklandı.

6 ÖZEL SANDIK

İlimiz genelinde 5 ilçede 6 adet seyyar seçim sandığı kurulacak. Bu seyyar seçim sandıklarında 600’den fazla seçmen oy kullanacak. Bolu Merkez İlçede 2, Mudurnu, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde ise birer adet kurulacak olan seyyar seçim sandıklarında yatağa bağımlı olan, sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gitmesi mümkün olmayan kişiler oy kullanacak. Önceden vilayet ve belediye aracılığıyla seyyar sandıkta oy kullanmak isteyen kişiler randevu alarak seçim günü bu sandıklarda oyunu kullanabilecek. Seçim sandığı sağlık durumu elverişiz olan kişilerin ayağına kadar götürülecek.

Tüm ilçelerimizin sandık ve seçmen sayılarını siz okurlarımız için derledik. İşte ilçe ilçe seçmen ve sandık sayıları;

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 09:55