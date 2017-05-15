Haber; Bulut ALTUNDAL



Bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan orman işletme müdürlükleri ağaçlandırma çalışmalarına hızla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılı ağaçlandırma programında yer alan ve Gürpınar Orman İşletme Şefliği hudutları içerisinde kalan 20 hektar Ormanlık alanda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 50 kilometrelik teraslama çalışmaları tamamlandı. Gürpınar Orman İşletme Şefliği dâhilinde kalan Dağhacılar – Hasanlar Köyleri sınırları içerisindeki 6 nolu bölmede yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 33 bin 320 adet karaçam fidanının dikileceği belirtildi.

Öte yandan Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Belkaraağaç Orman İşletme Şefliği 2017 yılı ilkbahar döneminde Özel Ağaçlandırma Uygulama Projesi ile Ceviz Özel Ağaçlandırması yapan Celal Özdemir’e ait sahadaki bakım çalışmaları yerinde incelendi. Bolu İli, Merkez ilçesi, Yenisefa (Yenicefelakettin) Köyü, Çırgonca Mevkii’nde 259 ve 260 nolu parsellerde proje kapsamında toplam 8 dekarlık sahada 250 adet aşılı ceviz dikimi yapan Celal Özdemir’in kuruyan fidanların yerine tamamlama yaptığı ve fidanlarına bakım yaparak projeye uygun çalıştığı tespit edildi.