HABER:Semih Baykal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan ormanlık alanlarda oluşan fırtına afetleri nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 bin metreküp orman envali kökünden sökülerek devrildi. Ocak, Şubat ve mart aylarında yaşanan afetlerde zarar gören ağaçların kesimi, soyulması ve taşınması işlemine başlanırken, binlerce ağacı yol kenarlarında gören vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, ocak ayının ortalarında kar yağışının etkili olduğunu, daha sonra havaların ısındığını, toprağın yumuşayarak çamurlaştığını, ardından şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiğini söyledi.

Aladağ bölgesinde sarıçam ormanında çok sayıda ağacın devrildiğini anlatan Keskin, "Bu devrikler genelde şeritler halinde ve lokal alanlarda. Alabarda, Ardıç ve Taşlıyayla mevkiinde devrikler var. Bölgede tespitlerimiz devam etmekte. İlk belirlemelere göre yaklaşık 50 bin metreküp devriğimiz oluşmuş durumda. Bununla ilgili tespit çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Keskin, devrilen ağaçların çürümeye uğramaması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Orman köylülerimiz ve kooperatiflerimizle bu çalışmayı hızlı bir şekilde yapıyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek, orman depolarımıza getirip, piyasaya arz etmek için uğraşıyoruz. Daha sonra da bu sahalarda ağaçlandırma işlerini de gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah nisan ayına kadar çalışmalarımızı tamamlamış oluruz " ifadelerini kullandı.