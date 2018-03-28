banner130

banner101

28 Mart 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Binlerce ağaç kökünden söküldü

    2018 Yılı ormancılık sektörü açısından ilimizde kötü başladı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında olan üç farklı doğal afette ilimiz ormanları büyük ölçüde zarar gördü. Oluşan fırtınalar sebebiyle binlerce ağaç kökünden sökülerek devrildi.

    28 Mart 2018 Çarşamba 09:50
    Bu haber 118 kez okundu
    Binlerce ağaç kökünden söküldü
    Foto galeriye git

    HABER:Semih Baykal

    Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan ormanlık alanlarda oluşan fırtına afetleri nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 bin metreküp orman envali kökünden sökülerek devrildi. Ocak, Şubat ve mart aylarında yaşanan afetlerde zarar gören ağaçların kesimi, soyulması ve taşınması işlemine başlanırken, binlerce ağacı yol kenarlarında gören vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, ocak ayının ortalarında kar yağışının etkili olduğunu, daha sonra havaların ısındığını, toprağın yumuşayarak çamurlaştığını, ardından şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiğini söyledi.

    Aladağ bölgesinde sarıçam ormanında çok sayıda ağacın devrildiğini anlatan Keskin, "Bu devrikler genelde şeritler halinde ve lokal alanlarda. Alabarda, Ardıç ve Taşlıyayla mevkiinde devrikler var. Bölgede tespitlerimiz devam etmekte. İlk belirlemelere göre yaklaşık 50 bin metreküp devriğimiz oluşmuş durumda. Bununla ilgili tespit çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

    Keskin, devrilen ağaçların çürümeye uğramaması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Orman köylülerimiz ve kooperatiflerimizle bu çalışmayı hızlı bir şekilde yapıyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek, orman depolarımıza getirip, piyasaya arz etmek için uğraşıyoruz. Daha sonra da bu sahalarda ağaçlandırma işlerini de gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah nisan ayına kadar çalışmalarımızı tamamlamış oluruz " ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 2018, Yılı, Ormancılık, Sektörü, Açısından

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Ben mi Yanılıyorum?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ANMALIK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da”Açık Kapı Milletin Kapısı”Projesinden…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - EDİRNE BASKETBOL
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel BİR DEVRİN SONU MU?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ’NİN BOLU’DA ŞUBESİ AÇILIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124