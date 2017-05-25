Haber; ESRA ÖZTÜRK



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (UBAK) 2017 yılı 1 Ocak-15 Nisan 2016 karayolları denetleme sonuçlarına göre Bolu’da 100 bin 113 araç denetimden geçti. Denetimden geçen araçların bölgelere göre ülke toplamındaki ceza payı paylarına göre Bolu’nun yüzdesi 2,95 olarak kaydedildi. Ayrıca bölgelerin ülke toplamında ceza tutarı payı Bolu’da yüzde 1,49 olarak tespit edildi.

BÖLGESEL BAZLI ARAÇ SAYISI

Dönemde Bölge olarak İstanbul’da 1 milyon 933 bin 666, Ankara’da bir milyon 269 bin 908, İzmir’de 791 bin 265, Bursa’da 149 bin 447, Adana’da bir milyon 191 bin 65, Antalya’da 199 bin 589, Gaziantep’te 268 bin 207, Diyarbakır’da 32 bin 841, Samsun’da 342 bin 707, Erzurum’da 81 bin 659, Trabzon’da 232 bin 358, Sivas’ta 137 bin 990, Bolu’da 100 bin 113 araç denetimden geçti.

BÖLGELERİN CEZA PAYI

Bölgelerin ülke toplamındaki ceza payı İstanbul’da yüzde 36,36, Ankara’da yüzde 14,69, İzmir’de yüzde 9,32, Bursa’da yüzde 2,67, Adana’da yüzde 9,99, Antalya’da yüzde 5,34, Gaziantep 3,95, Diyarbakır’da yüzde 3,48, Samsun’da yüzde 5,56, Erzurum’da yüzde 0,86, Trabzon’da yüzde 2,39, Sivas’ta yüzde 2,44, Bolu’da ise yüzde 2,95 olarak kaydedildi.

BÖLGELERİN CEZA TUTARI PAYI

Bölgelerin ülke toplamında ceza tutarı payı İstanbul’da yüzde 28,73, Ankara’da yüzde 18,87, İzmir’de yüzde 11,76, Bursa’da yüzde 2,22, Adana’da yüzde 17,70, Antalya’da yüzde 2,97, Gaziantep’te yüzde 3,98, Diyarbakır’da yüzde 0,49, Samsun’da yüzde 5,09, Erzurum’da yüzde 1,21, Trabzon’da yüzde 3,45, Sivas’ta yüzde 2,05, Bolu’da yüzde 1,49 olarak tespit edildi.