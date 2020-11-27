Binlerce hayvan aşılandı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Ekim ayı içerisinde yüzlerce köyde binlerce adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı iki bin kadar büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 3 köy 1 Mahallede 42 adet büyükbaş hayvana Sığırların NodülerEkzantemi, birçok köyde 1.000 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Koruyucu olarak 7 mahallede bazı sokak hayvanları kuduz aşısı uygulaması yapıldı.Bolu’da yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, büyükbaş ve küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.

Konuya ilişkin Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Merkez ilçemizde 35.000 ve diğer 8 ilçemizle birlikte yaklaşık 130.000 büyükbaş sığır cinsi hayvanımıza koruyucu şap aşısı ve brusella aşısı program dahilinde yapılacaktır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin başında yer alan aşı ile hayvanlarımız hastalıklara karşı daha dirençli olmakla birlikte aşısız hayvanların şehir dışı satışı da yasaktır. Bunun yanında aşısız buzağılarımız destekleme alamamaktadır. Geçmiş yıllarda Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) programı kapsamında yapılan ve ilimiz için örnek büyükbaş hayvan tesisi olan, 200 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmeden aşılama çalışmalarına başlanmıştır. Şu an müraacat aşamasında olan bu tesise, inşallah hastalık tarama testleri bittikten sonra ‘Hastalıklardan Ari İşletme’ sertifikası vereceğiz. Bu Bolu’muzda ilk olacak. Bu vb. tesislerin sayısını çoğaltmak ve hastalıklardan ari unvanı vermek en büyük temennimiz ve hedefimizdir” denildi.