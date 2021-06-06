Binlerce kilometre uzaklıktan geldiler

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’nun doğal güzelliği ile turizmde önemli bir çekim noktası olan Abant Tabiat Parkı, hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa harikası Abant’a, yabancı turistlerin de ilgisi oldukça fazla. Hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Abant, Endonezya’dan gelen bir grubu da ağırladı. Binlerce kilometre uzaklıktan gelen turistler Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince misafir edildiler. Görevlilerce tabiat parkı girişindeki tanıtım müzesi gezdirilen Endonezyalı misafirlere bölgeye ilişkin bilgiler verildi. Yabancı misafirler daha sonra Abant’ın eşsiz doğasında gezintiye çıktılar. Doğasıyla hem görsel bir şölen veren hem de insanın ruhunu dinlendiren Abant’ı gezen Endonezyalı misafirler Abant’a hayranlıklarını dile getirdiler. Grup DKMP ekiplerine de ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.