banner133

banner101

banner120
16 Haziran 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Binlerce kişi aynı sofrada buluştu

    İlimiz belediyesince yaklaşık 20 bin kişiye iftar verildi. İftar sofrasının boyu 500 metreyi geçti. Ekipler tarafından trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde verilecek iftar için öğleden sonra çalışma başlatıldı.

    11 Haziran 2018 Pazartesi 09:45
    Bu haber 405 kez okundu
    Binlerce kişi aynı sofrada buluştu

    Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından caddeye, vatandaşların iftarlarını yapabilecekleri masa ve sandalyeler yerleştirildi. İftar saatinin yaklaşmasıyla 25 noktadan yemek dağıtımı gerçekleştirildi. İlahinin ardından ezanın okunmasıyla yaklaşık 20 bin kişi orucunu açtı. Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından yemek duası okundu. İftara, vatandaşların yanı sıra Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri de katıldı.

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, Belediyesince, Yaklaşık, 20, Bin

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • fıkır ! 5 gün önce yorumlandı

      oraya harcanan para ıle kolı erzakları yapılsa da adres teslımlı garıplere yardım olsa olmazmıydı gosterıs olmusbence kımse kusura bakmasın.

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan Bayramı
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KAN ve GÖZYAŞI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AKÇURAOĞLU YUSUF”LARDAN BUGÜNE”KIZILAY”IMIZ…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SENİN ADINA KARAR VERENLER – HERŞEYİNE ...
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HANİ SINAV KALDIRILMIŞTI!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NEDEN BÖYLE OLDUK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARA PARA VERMEYİN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Koltuk Sevdası
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREDE KALMIŞTIK
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "KİM SOKTUYSA O ÇIKARSIN!"
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk YOLUN AÇIK OLSUN SAYIN HALİT YILDIZ
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129