Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından caddeye, vatandaşların iftarlarını yapabilecekleri masa ve sandalyeler yerleştirildi. İftar saatinin yaklaşmasıyla 25 noktadan yemek dağıtımı gerçekleştirildi. İlahinin ardından ezanın okunmasıyla yaklaşık 20 bin kişi orucunu açtı. Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından yemek duası okundu. İftara, vatandaşların yanı sıra Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri de katıldı.