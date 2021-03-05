Binlerce kişiden oluşturuldu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında sabah saatlerinde başlayan denetimlerde il genelinde 3 bin kişi görev yaptı. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde 3 bin kişiden oluşan 862 ekiple birlikte il genelinde korona virüs denetimi yapıldı. Kent merkezinde kafe, restoran ve pazar yerlerinde yapılan denetimlerde vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulunuldu. Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden vali, denetimlerin sonucunu ilerleyen günlerde alacaklarını söyledi. Vali, il genelinde köylere kadar denetim ekiplerinin görevlendirildiğini belirterek, "3 bin kişi, köylerimiz dahil olmak üzere 862 ekiple denetimlerini sürdürüyor. Aslında denetimden daha ziyade eğitim, sohbet, hatırlatma, bazı konuların önemini izah etme ve benzeri çalışmalar yapıyoruz. Bu da son derece faydalı oluyor. Kanaatimce bu denetimler de çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

Vatandaşların sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiğini dile getiren Bolu Valisi, "İnşallah bundan kazançlı çıkacağız. Aksi takdirde hep beraber kaybediyoruz. Sadece denetlediğimiz yerlerde değil, her yerde vatandaşlarımızın evlerinde de dahil olmak üzere gerekli dikkati göstermeleri gerekiyor. Bu şekilde hareket ettiğimizde inşallah yarınlarımız çok daha güzel olacak" dedi.

Vali, tüm tedbirlerin alındığını ve denetimlerin yapıldığını vurgulayarak, Kovid-19 risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan kenti "düşük riskli" kategoriye geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.