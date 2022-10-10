Binlerce lira dolandırıldık

Meydana gelen olaylar ile ilgili olarak sorumlu kolluk birimleri polis ve jandarma koordineli bir şekilde çalışarak olaylara karışan şüphelileri tespit ederek, adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda işlem yaptı. Bir önceki yılın aynı dönemine (Ocak-Eylül 2021) bakıldığında Bolu ili genelinde bilişim alanında meydana gelen 38 olayda vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, vatandaşın toplam 142 bin 951 TL ve bin 500 dolarını çalmıştı. 34 şüpheli tespit edilerek, haklarında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda işlem yapıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık olayları ile mücadelede (site kopyalama-pandemi yardımı vb.) faaliyeti icra eden internet siteleri ile yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis oynatan internet sitesinin erişiminin de engellendiği belirtildi.

Kolluk kuvvetleri vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulundu. Dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için şüpheli gördükleri her aramayı ve e-mail'i 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini, kendilerine gelen bilinmeyen mail veya URL adreslerini açmamaları gerektiği belirtildi. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para veya değerli eşya isteyenlere inanmamalarını, piyasanın altındaki fiyattan satılan ürünleri ve güvenilir olmayan e-ticaret sitelerini tercih etmemelerini, 2’nci el eşya alırken yüz yüze veya güvenli ödeme sistemi olan 2’nci el e-ticaret sitelerini tercih etmelerini uyarısında bulunuldu.