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Törende eski dönem mezunları ve ilçe protokolüde hazır bulundu. Okul 27 yılda binlerce mezun verdi.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepçe Devir Teslim ve Mezunlar Günü nedeniyle düzenlenen törene Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçe Garnizon Komutanı Özgen Akgün, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı. Bu yıl okuldan 193 öğrenci mezun olurken, ilk üç dereceye giren öğrencilere, ödül ve plaket verildi. Aşçı andı okunduktan sonra, son sınıf öğrencileri alt sınıf öğrencilerine kepçelerini teslim etti. Törene katılanlara, mezuniyet pilavı ikram edildi.