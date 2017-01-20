HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminin ilk yarısında binlerce öğrenci karnesini alarak tatile girdi. Mevlana İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne töreninde konuşan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin” dedi. Öğrencilerin zorlu bir yarı dönem geçirdiğini belirten Yusuf Cengiz “İlimizde bugün 232 okul ve kurum, 3430 öğretmen, 48.183 öğrenci karne heyecanını yaşıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yorucu bir dönem geçirdiler. Geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum.Karnelerini alacağı için sevinçli olan öğrencilerimizin sevincini, velilerimizin mutluluğunu ve öğretmenlerimizin de haklı gururunu içtenlikle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.



Güveninizi diri tutun

Öğrencilerin güzel ve yaralı bir şekilde yarıyıl tatilini geçmesinin faydalarını anlatan Cengiz “ Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Tatilinizi bir boşluk olarak değil aksine eksiklerinizi tamamlayacağınız, kitap okuyacağınız, faydalı bilgiler edineceğiniz bir zaman dilimi olarak değerlendirmelisiniz. Unutmayınız ki, "İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır." Bu yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmeyle birlikte, her bitişin yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdiğini, geleceğin geçmiş üzerine temellendiğini unutmayın. Yarıyıl tatilinde yapacağınız iç muhasebeyle I. dönemi değerlendirin. Eksikliğinizi gördüğünüz derslerinizin üzerinde durun. Bu vesileyle II. döneme daha dinamik başlayacağınıza ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacağınıza inanıyorum. Boş oturmanın insanı daha çok yorduğunu unutmayın. Güzel bir film izlemek, bir kitabın sizi götüreceği alemlere dalmak da zihninizi dinlendirecek, ruhunuzu zenginleştirecektir. Hayatınızı güzelleştirecek hobilerle boş zamanlarınızı değerli kılın” ifadelerine yer verdi.

Emekleriniz için teşekkürler

Öğrencilerin eğitimde önemli rol oynayan velilere teşekkür eden Yusuf Cengiz ”Eğitim öğretimin üç önemli sacayağından biri olarak, sizlere öğrencilerimiz üzerindeki emeklerinizden dolayı teşekkür etmek isterim.Çocuklarımızı sadece dönem veya yılsonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Çocuklarımız, dönem sonu itibarıyla belki istediğiniz seviyede olmayabilir ya da karnesi sizin beklentilerinizi karşılamamış olabilir. Bu durumda onları, anne baba şefkatinden mahrum etmeyin. İkinci yarıyılda telafisinin olduğunu unutmayarak özellikle de gelişim çağlarını göz önüne alarak onlara destek olun, hayatlarının sorumluluğunun kendilerinde olduğunu hatırlatın.Yavrularımızı doğruluktan ayrılmayan, kimsenin hakkını ve hukukunu gasp etmeyen, vatanına milletine hayırlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz.Hz. Ali´nin "İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlak ile muhatap ol." sözü ile Yunus Emre´nin "İlla edep, illa edep." sözü ahlak kavramını insani değerler içinde birinci sıraya koymaktadır” dedi.

Modern ülkenin önemli yapıtı okuldur

Eğitim için özverili bir şekil çalışan öğretmenlerin çalışmaları kutlayan Cengiz “Okul tertemiz bir dünyanın, modern bir ülkenin inşasında hiç kuşkusuz en önemli yapıdır. Ülkemiz köklü bir geleneğin ve medeniyetin sahibidir. Ve böylesine mazisi olan bir ülkenin elbette ki istikbale dair büyük hedefleri ve hayalleri olacaktır. Bu yolda ilerleyen ülkemiz için eğitim-öğretim önemli bir unsur, önemli bir kaynaktır. Nitelikli, özgüveni yüksek, duygu ve düşüncesi sağlam temeller üzerine atılmış, sosyal açıdan, bilgi açısından donanımlı bireyler yetiştirilmesinde okullarımız büyük bir rol üstlenmektedir. Böylesine anlamlı ve önemli bir yol elbette ki büyük bir gayret, yoğun ve yorucu bir emek gerektirmektedir. Bugün bu gayretin, bu emeğin karşılık bulduğu gündür. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ilimizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve başarı seviyesinin artırılmasında göstermiş olduğunuz gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri bir kez daha kutlarken, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırabileceğiniz bu zaman dilimini sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmenizi temenni ediyorum.” dedi

Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Cengiz konuşmasını “Bu duygu ve düşüncelerle, karnelerin öğrencilerimiz, aileler ve öğretmenler için hayırlı, bundan sonraki dönemlerde de daha güzel başarılara vesile olmasını diliyor, tüm okul müdürlerimize, çok değerli öğretmenlerimize, anne-babalara, okul aile birliği yönetici ve üyelerine, Bolu’nun eğitimde yükselen ivmesine verdikleri özverili katkıdan dolayı teşekkür ediyor,iyi tatiller diliyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.