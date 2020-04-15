Binlerce okurumuza ücretsiz maske

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüsü dünyayı ve ülkemizi etkisini almayı sürdürürken, Bolu Belediyesinin yanı sıra yerel basında ilimizin amiral gemisi olan Olay Gündem Gazetesi de Bolu halkına destek vermek amacıyla bir kampanya başlattı. Birçok vatandaşın hijyenik cerrahi maskeye ulaşamamasından dolayı büyük üzüntü duyan Olay Gündem Gazetesi Yönetim Kurulu abonelerine gazeteyle birlikte ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Olay Gündem Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Beykoz, “Dünyanın başına bela olan koronavirüs ile ilgili bütün dünya çırpınırken bizde Olay Gündem ailesi olarak vatandaşlarımıza okurlarımıza bizi bugünlere getiren tüm yurttaşlarımıza sorumluluğumuzu yerine getirmek için gazetemizle birlikte maske dağıtıyoruz. Binlerce abonemize ve gazetemizi bayilerden alan okurlarımıza poşet içerisinde gazetemize ekli olarak maskelerimizi ulaştırıyoruz. 30 yıldır Bolu halkına her şart ve koşulda hizmet vermeye devam eden bizler bu zor günlerde de vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. Dileğimiz bir an evvel bu virüsten hem ülkemizin, hem dünyanın, hem insanlığın kurtulmasıdır. Bu bağlamda tüm insanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Vefat eden insanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Olay Gündem gazetesinin de tüm halkımızın hizmetinde olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Son olarak da “Evde Kal Bolu” diyoruz” şeklinde konuştu.

Kamu kurumları hariç binlerce abonesine ikişer adet maske dağıtan gazeteniz Olay Gündem sosyal sorumluluk gereği kampanyalarına devam edecek.