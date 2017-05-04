Haber; Gönül Olutürk

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen kontroller sırasında bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında karton koliler içerisinde bulunan kaçak sigaralara el konuldu. Konuya ilişkin olarak vilayet basın merkezinden yapılan açıklamada, “Bolu İI Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca, 03 Mayıs 2017 tarihinde Bolu ili sınırları içerisinde Anadolu Otoyolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde; Bir otobüs firmasına ait araçta yapılan kontrolde; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda (2000) paket kaçak (bandrolsüz) sigara ele geçirilmiş, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçen sigaralar muhafaza altına alınarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bolu İI Jandarma Komutanlığınca yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde her türlü kaçakçılığı önlemek maksadıyla gerekli kontrol ve denetimlere aralıksız devam edilecektir” denildi.