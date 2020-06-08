​​​​​​​Binlerce tarım arazisine zarar verdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da, Mayıs ayı başından itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda zirai don meydana geldi. Yaşanan zirai don sonrasında çiftçilerin boğaz doldurma işlemi ve havaların yağışlı devam etmesinden dolayı 15 köy, ova köyleri ve yüksek kesimlerde yetiştirilen arpa, buğday ve hububat ürünlerinde kök boğaz çürüklüğü hastalığı başladı.

Yeteri kadar havalanma yapılmayan, aşırı sulama ve azotlu gübrelemenin yapıldığı seralarda da hastalık belirtileri görüldü. Hastalık nedeniyle binlerce dönümde yetiştirilen sebze fidesi zarar gördü. Hastalığın ortaya çıkmasının ardından gelen şikayetler üzerinde çiftçilerin ürünlerini kurtarabilmeleri için doğru ilaçlama yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı.