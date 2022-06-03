Binlerce tohum topu toprakla buluştu

.Haber: C. Kutay Aykan

Proje koordinatörü fen bilimleri öğretmeni Habil işler, köye yakın ağaçsız bir bölgede 4-5-6-7 ve 8’ncı sınıf öğrencilerimiz ile birlikte toprağa tohum toplantımızı bıraktık dedi.

İşler, okullarının çevre dostu bir okul olduğunu ifade ederek 15 gün önce 350 adet fidanı toprakla buluşturduk, 2019 yılında geri dönüşüm projesinde okulumuz Bolu ilimizde atık pil konusunda birinci oldu. Okulumuz 2020 yılında solucan gübresi üreterek, üretilen gübre ise öğrencilerimize dağıtıldı, okulumuz çevre dostu projelerle yoluna devam ediyor.

YÖRESEL KEKİK TOHUMLARI DA TOPRAKLA BULUŞTU

Tohum toplarında çiçek tohumları, sebze ve meyve tohumları, yöresel tohumlar ve kekik tohumları toprağa ekildi. İşler, projelerin hedefinin biyoçeşitliliğe katkı sağlamak olduğunu belirtti.