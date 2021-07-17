Binlerce vatandaş izledi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 87. Yılını kutlama etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Normalleşme sürecinin ilk konseri olan ve Simge Sağın’ın sahne aldığı konsere binlerce kişi katıldı. Düzenlenen konsere eşi ile katılan Tanju Özcan simge Sağın’a hediyesini vermek için sahneye çıktı. Belediye başkanı Tanju Özcan;

“Öncelikle bu akşam burada bulunan tüm hemşerilerime şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Önce bir itirafta bulunayım. Biz Simge hanımın güzel olduğunu televizyonlardan biliyorduk ama bu kadar da güzel olduğunu bilmiyorduk. Yakından görünce daha iyi anlıyorsunuz. Evet uzun bir süre sonra bir aradayız. Normalleşme başladı. Bolu kültür ve sanat şehri olacak demiştik. Boluların da bu ne kadar aç olduğunu bir kez daha gördüm. Burada bu gençleri görmek, sizleri mutlu görmek beni belediye başkanınız olarak son derece mutlu etti. Kovid döneminden sonra ilk Simge Hanımla başladık. İnşallah 30 Ağustos’ta Şevval Sam’la devam edeceğiz eğer sizler isterseniz. Biz izin verirseniz sizler adına Simge Hanıma sevgili eşim Meral Hanımla birlikte hediyelerimizi takdim etmek istiyoruz. Daha güzel günlerde daha sağlıklı günlerde daha mutlu günlerde görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Hediyesini takdim eden Özcan;“Bugünün tek özelliği yok. Yarın Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 87. Yıldönümü ayrıcabir de bir başka şeyi kutluyoruz. Birkaç yıl önce o hain darbecilere karşı Türk milleti olarak bir zafer elde ettik. Demokrasimize sahip çıktık. İşte bu meydanın adı da Demokrasi Meydanı, Biz ikisini birlikte kutluyoruz. Günün anınsa Atatürk’ün Bolu’ya gelişini fotoğraflayan bu portreyi size takdim etmek istiyoruz” dedi.

Sonrasında Tanju Özcan ve eşi, Simge Sağın’la birlikte sahnede 10.Yıl Marşı’nı seslendirdi. Halkın da eşlik ettiği konserde güzel dakikalar geçiren Şarkıcı simge yaklaşık 2 saat boyunca sahnede keyifli anlar yaşattı.