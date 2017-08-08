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08 Ağustos 2017 Salı
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    • “Binlerce vatandaşımız çok rahatsız”

    Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlardan alınmaya başlanan alt yapı katılım bedelleri hakkında gazetemize konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, binlerce vatandaşın bu konuda rahatsız olduğunu ve hakların su istimal edildiğini söyledi.

    08 Ağustos 2017 Salı 15:03
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    “Binlerce vatandaşımız çok rahatsız”

    Özel Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediyesi tarafından kanalizasyon ve su tesislerinin harcamaları için vatandaşlardan alınmaya başlanan katılma payı konusunda kendisini binlerce vatandaşın aradığını ve bu konuda çok rahatsız olduğunu ifade ederek; “Binlerce vatandaşımız aradı bu süre içerisinde. Dediler ki bana Belediye’den yüklü miktarda ödeme emirleri geldi. Bu konuda tabi vatandaşımız çok rahatsız olmuş. Belediye gelirleri kanununda şimdi Belediye’nin belli alt yapı hizmetlerini vatandaştan tahsil etme hakkı ve imkanı var. Ama bu süresiz değildir. Yani hiçbir kamu alacağı süresiz değildir. Zaman aşımına uğramış kamu alacakları vardır. Vergi dairesi bile sizden vergi borcunuzu belli bir süre içerisinde istememişse zaman aşımına uğruyor. Özel şahıslar içinde bu konu böyledir. Belediye’nin bu konudaki alacaklarının çoğunun zaman aşımına uğradığını tespit ettim” şeklinde ifade etti.

    “KEYFİ UYGULAMALARI DA VATANDAŞLARA ÖDETMEMELİSİN”

    Açıklamasının devamında bu katılım payı alımları noktasında hakların su istimal edildiğini söyleyen Özcan; “ Ayrıca burada hakların su istimali olduğunu görüyorum. Tamam kanun vatandaşa bunlara belli ölçüde katılma zorunluluğu getirmiş. Ama şimdi sen bir cadde de, sokakta 10 kez alt yapıyı, keyfi olarak kaldırımları değiştirdiysen, asfaltı bozup kaldırıp, taş döşediysen bu keyfi uygulamaları da vatandaşlara ödetmemelisin. Bolu’da bu noktada ölçünün kaçtığını düşünüyorum. Belediye Başkanının bu konuda çıkıp kamuoyuna aydınlatıcı bir açıklama yapması lazım. İstediği rakamlar doğru ve haklıysa vatandaşı ikna etmesi lazım. Ancak bu konuda vatandaşın çoğunun ikna olmadığını görüyorum” dedi.  

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Vatandaşlardan, Alınmaya, Başlanan

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