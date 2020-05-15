Binlercesi doğaya salındı

Haber: C. Kutay Aykan

Tarım ve Orman Bakanlığı rutin iyileştirme çalışmaları kapsamında ilimizde farklı göletlere sazan balığı yavrusu salımı yapıldı. Ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında Seben Taşyayla Gölet’i, Kızık Gölet’i ve diğer göletlerimize 42 Bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı. Konuya ilişkin olarak Tarım İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Seben Taşyayla Göleti, Kızık Göleti ve İlçemizde bulunan diğer göl ve göletlerimiz 42 Bin Adet Yavru Balıkla Buluştu

Bakanlığımız; ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin; korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Pullu Sazan Balığı salım töreninde bulunan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Seben İçin 42.000 balık geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Seben Gölü ne Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üreme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretilmiş olan pullu sazanlardan bırakıldı. 40.000 adet Seben Gölü ne, 2.000 yavru pullu sazan da Kızık Köyü Gölüne bırakıldı. Tarım il ve ilçe müdürlüğümüze ve tarım bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müdürlüğünce Seben Gölüne Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üreme ve Egitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretilmiş olan pullu sazanlardan birakildi.

40.000 adet Seben Gölüne, 2.000 yavru pullu sazan da Kızık Köyü Gölüne bırakıldı.

Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını ve çevremize çöp bırakılmamasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır.