Binlercesi göç yolunda

Haber : Erdal TANRIVERDİ

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan leylekler, pelikanlar ve benzeri kuş türlerinin gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Yeniçağa gölü, Seben Taşlı Yayla göledi, Aladağ göledi, Gölköy, Abant ve il genelindeki onlarca sulak alanların kenarında ve çeşitli Avrupa ülkelerinde konaklayan kuşlar, havaların soğumasıyla Moritanya başta olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerine doğru koloniler halinde göç yolculuğuna başladı. Uzun göç yolculuğunda dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için sulak alanlara ihtiyaç duyan göçmen kuşlar için Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki dört önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'deki sulak alanlar çok büyük öneme sahip.

Binlerce göçmen kuşun gökyüzü semalarındaki görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ahenk içinde uçan pelikanlar, leylekler ve binlerce göçmen kuş izleyenlere görsel bir şölen sundu.