Biontech aşısı yaygınlaşıyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan duyuruda BionTech aşısının Mengen, Yeniçağa ve Göynük ilçelerinde de uygulanmaya başladığı bildirildi.

Biontech aşısı yaygınlaşıyor

Haber: N. Halid Altundal

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 158 bini geçen toplam aşı sayısında sağlık ekiplerinin özverili çalışmaları önemli rol oynuyor. İlimizde koronavirüsle mücadele için Çin’in Sinovac ve Alman BionTech aşıları uygulanıyor.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda BionTech aşısının 3 ilçede daha uygulanmaya başladığı belirtildi. Sağlık Müdürlüğünce bugüne kadar yapılan duyurulara göre BionTech aşısının uygulandığı hastaneler şu şekilde sıralandı:

-İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi

-İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite

-İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Gerede İlçe Devlet Hastanesi

-Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi

-Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi

-Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi

-Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi

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