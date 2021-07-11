Haber: Yasin Bilgi

Koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı. Böyle ülkede bugüne kadar, 37 milyon 356 bin 544 kişiye birinci, 17 milyon 92 bin 382 kişiye ikinci ve 2 milyon 847 bin 785 kişiye üçüncü doz olmak üzere toplamda 57 milyon 622 bin 334 kişiyekoronavirüs aşısı uygulandı. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden alınan bilgilere göre ilimizde ise bugüne kadar toplam 169 bin 81 kişiye birinci doz, 86 bin 477 kişiye ikinci doz olmak üzere toplamda 271 bin 288 kişiye koronavirüs aşısı vuruldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün mavi kategoriye eklenen il olmadığına dikkati çekerek, "Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun" açıklamasında bulundu.