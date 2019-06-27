Bir anda alev alan araç küle döndü

Haber: Birol Ertunç

Gece saatlerinde ilimiz Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araç belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Araçtan kendini son anda dışarı atan sürücü Yüksel Garipoğlu durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 14 AP 898 plakalı Renault marka aracın motor kısmında çıkan yangına anında müdahale etti. Yarım saat süren çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü. Güçlükle söndürülen yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:30