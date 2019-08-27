Bir anda alev aldı

D 140 Karayolu üzerinde seyreden bir tır, lastiğinin patlamasıyla birlikte bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan tır köylülerin yardımı ile söndürüldü.

Bir anda alev aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

D 140 yolunda Mudurnu ilçesinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan tır, Bekdemirler köyü mevkiine geldiği sırada lastiği büyük bir gürültü patladı. Fren balatalarının ısınması sonucu patlayan lastiklerin alev almasıyla tır yanmaya başladı. Lastiklerin yandığını fark eden tır sürücüsü, aracı hemen emniyet şeridine çekti.  Yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışan tır şoförünün yardımına çevrede bulunan köylüler koştu. Alevler köylülerin de yardımıyla daha fazla yayılmadan söndürüldü.

Esra Perçin

Esra Perçin

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