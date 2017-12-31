Haber: Semih Baykal

İzzet Baysal Caddesinde trafiğe kapalı alanda yürüyen ismi henüz öğrenilemeyen genç yaşlarda bir erkek, sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle yere yığıldı. Gencin yere düştüğü gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Baygınlık geçiren genç için vatandaşlar 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Hiç zaman kaybetmeden olay yerine gelen sağlık ekipler, genci ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.