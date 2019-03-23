Bir anda yola çıktı böyle oldu

Bir anda yola çıktı araba çarptı

Yaya geçidi kullanmadı böyle oldu

Önceki gün Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya, Çamkent kavşağına doğru seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan yaya olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Semra O. isimli yaya karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola atladı. Bu sırada Eski Beykoz kavşağından Çamkent kavşağına doğru sol şeritten seyretmekte olan 14 GD 247 plakalı araç sürücüsü Harun S., yaya Semra Orhan’ı farketmeyerek çarptı. Yaya Semra O. çarpmanın şiddeti ile yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. Semra O. kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine kaldırılırken sürücü Harun S. ise Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Yaralı Semra O.’nun hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sadece işaretlerle belirtilen yerlerde geçmede önceliğin yayaya ait olduğunu; işaret ve levhalar ile yaya geçidinin yolda belirlenmemiş olduğu durumlarda yayaların kusurlu olduğunu ifade ettiler. Ekipler ayrıca yayaların karşıdan karşıya geçmeden önce trafik işaret ve levhalarını kontrol etmeleri ve yaya geçitlerini kullanmaları gerektiğini; aksi halde üzücü kazaların meydana geldiğini belirttiler.