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14 Mayıs 2017 Pazar
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    • Bir anne dünyayı değiştirir

    Türk Eğitim Sen Kadın Komisyonları Başkanı Emine Gül Yılmazdemir, 14 Mayıs Anneler Günü için yaptığı açıklamada; “Elleri öpülesi annelerimiz, bir anne dünyayı değiştirir” dedi.

    14 Mayıs 2017 Pazar 10:42
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    Bir anne dünyayı değiştirir

    Haber: Kasım ŞAHİN


    Annelerimiz, koşulsuz sevginin, hoşgörünün ve şefkatin sonsuz kaynağıdır. Bizi millet yapan değerlerin ilk öğretmenidir. Ailenin temel direği olan anneler olmadan, toplumsal barışın ve huzurun sağlanması ve korunması mümkün değildir, diyen Yılmazdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü; “2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun % 49,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Okuma yazma bilmeyen kadın nüfusu oranı erkeklerden 5 kat fazladır. Bizim ülkemizde maalesef kadınların %     52,5’u yaşadığı çevrede kendini güvende hissetmektedir. Bu istatistikler bize şunu gösterir ki zordur kadın olmak bizim ülkemizde! Oysaki kadın çevresini oya gibi işleyen, değiştiren, geliştirendir. Sadece doğuran değil, yaradılışında bu vasıflara sahip olan herkes annedir. Dolayısı ile mutlu kadın, mutlu anne, mutlu toplum demektir. Dünya tarafından kabul gören liderimiz Ulu önder Atatürk’e ve O’nu yetiştiren annesi Zübeyde Hanım’a yönelik son günlerde yapılan saldırıları esefle kınıyoruz. Eleştirmek başka, düşmanlık başkadır. Türklük bilincini çocuklarına aşılamayı başarmış, bu bilinçle bir dünya lideri yaratmış bir anneye, Zübeyde Hanım’a yapılan bu asılsız açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Hem Türk kültüründe, hem de dinimizde anneye gösterilmesi gereken saygı son derece açıktır. “Cennet anaların ayakları altındadır” hadisi ile anneye gösterilmesi gereken saygının önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır” diye konuştu.


    Yılmazdemir, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; Türkiye Kamu-Sen Bolu Kadın Komisyonu olarak, kadınların, dolayısıyla annelerimizin ülkemizde hak ettikleri değeri gördüklerinde, her alanda yeterince söz sahibi olduklarında, kendine güvenen yarınlarımızı emanete edebileceğimiz nesiller yetiştireceklerine olan inancımız tamdır. Annelerimiz bugüne kadar, bu vatan için canını feda eden nice evlatlar yetiştirmiştir. Bundan sonra ada yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi taşıyan, yarınımızın teminatı olan gençlerimizi ilmek ilmek işleyecek olanlarda yine baş tacımız annelerimizdir.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Kadın, Komisyonları

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