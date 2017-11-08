Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz merkez Cumhuriyet Caddesi Kırmızıoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, maddi ve ailevi sıkıntıları olan ayrıca alkol problemleri yaşadığı öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Erkan Narin (37) Cumhuriyet Caddesi’ndeki evinde kendini asarak hayatına son verdi. Narin’in cansız bedenini gören yakınları olayı polis ve 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Savcının yaptıkları incelemenin ardından Narin’in cesedi cenaze nakil aracı ile Abat İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ACILI ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ BURKTU

Oğlunun intihar ettiği haberini alan annesi, olay yerine geldi. Oğlunun cansız bedenini gören acılı morga kaldırılırken camdan ağlayıp ‘Yavrum ben sensiz ne yapacağım’ diyerek feryat edişini duyan herkesin yüreği burkuldu.