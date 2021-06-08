Bir ayda 38 ölümlü-yaralamalı kaza

Haber: N. Halid Altundal

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; Mayıs ayında yurt genelinde 161'i ölümlü, 12 bin 810'u yaralamalı, 13 bin 563'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 534 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalar sonucunda 18 bin 538 kişi yaralandı, 179 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 9 bin 727'sine otomobil, 4 bin 85'inde motosiklet, 3 bin 272'sinde ise kamyonetler karıştı.

BİR AYDA 124 KAZA

Trafik Başkanlığı verilerine göre ise Mayıs ayında ilimiz Bolu’da 38’i ölümlü yaralamalı, 86’sı maddi hasarlı olmak üzere 124 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalar sonucunda 1 kişi ölürken, 55 kişi de yaralandı. Verilere göre ayrıca 2021 yılının ilk beş ayında ilimizde 178’i ölümlü yaralamalı, 424’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 602 kaza meydana geldi. Kazalar nedeniyle 6 kişi öldü, 264 kişi ise yaralandı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Trafik Başkanlığı, Mayıs ayında ilimizde meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. Görüntülerde D-100 Karayolu Gölköy sapağında meydana gelen bir kaza yer aldı. Kazada kavşaktan Merkez istikametine doğru dönüş yapan bir otomobile, Gölköy tarafından gelip Düzce yönüne dönmek üzere kavşağa yönelen bir aracın çarpma anı kameralara yansıyor. Maddi hasarlı sonuçlara kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde kazanın, sürücülerin kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."