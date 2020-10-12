Bir ayda 744 bin lira ceza

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan maske takma kuralına uymayanlara ceza yağdı. İlimizde son bir ayda maske takmayan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 827 kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmayanlara kesilen toplam ceza tutarı ise 744 bin 300 lira.

Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan emniyet ekipleri, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken bazı vatandaşların cezalara rağmen kurallara riayet etmemesi insan sağlığını tehlikeye atıyor.