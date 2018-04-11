HABER:Aysun Beykoz

Önceki hafta sonunda ilimizde yaşanan richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaşanmasına neden olmuş. Çok sayıda kişi geceyi sokaklarda geçirmişti. Yaşanan depremin ardından çok sayıda küçük şiddette yer sarsıntısı gerçekleşmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre 10 Mart’tan bu yana ilimizde 13 farklı deprem kaydedildi. Seben, Göynük ve Bolu Merkez İlçede meydana gelen depremlerin büyüklükleri 1,6 ila 4,9 arasında değişti. Aynı dönemde ilimize komşu birçok ilde de depremler yaşandı. Ankara’da 67, Düzce’de 7, Bilecik’te 10 ve Çankırı’da 2 olmak üzere bölgemizde toplamda 99 sarsıntı gerçekleşti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bolu Merkez Çukurören Köyü’nde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının öncü bir deprem olmadığını söylemişti. Meydana gelen depremin ardından Bolulu vatandaşları rahatlatacak açıklama İstanbul Teknik Üniversitesi’nden geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin öncü niteliği taşımadığını ve vatandaşların evlerine girebileceğini belirtmişti.

İŞTE İLİMİZDEKİ DEPREMLER;