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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Bir bardak çayla gönülleri bile ısıttılar

    Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, ocak üyeleri eksi 14 derecede görev yapan polis memurlarının hem içlerini hem de gönüllerini birer bardak çayla ısıttılar.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 09:47
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    Bir bardak çayla gönülleri bile ısıttılar

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Beşiktaş ile Bursaspor maçı sonrası İstanbul’da terör örgütünün saldırısı sonrası hatlarını kaybeden Çevik Kuvvet Polislerimiz ile yılbaşı akşamı gece kulübüne yapılan silahlı eylem sonrası şehit düşen bir polis memurumuzun ardından Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül ile ocak üyeleri Bolu’da görev yapan polis memurlarımızı hiç yanlı bırakmıyor. Bunun en güzel örneğini ise önceki akşam yaşadık.

    Gece gündüz, kar çamur, sıcak soğuk demeden Bolu halkının can ve mal güvenliği için görev başında bulunan polislerimiz yalnız bırakılmadı. Gecenin eksi 14 derecesinde canla başla çalışan polislerimize birer bardak sıcak çay ikram eden Akgül; “Vatanımızın yegane bekçileri güvenlik güçlerimizi İlimizin çetin soğuğunda yağmur,kar demeden yılmadan tüm zorluklara rağmen yirmi dört saat görev yapan Polislerimizin biraz olsun destek olabilmek adına Çay ve kahve ikramında bulunarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik.Yüce Allah her daim Polisimizin yanında olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ülkü, Ocakları, Bolu, İl, Başkanı

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