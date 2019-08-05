Bir bisiklet 4 çocuk

Haber: C. Kutay AYKAN

4 kafadar çocuk İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir bisiklete hep birlikte binerek, ilginç bir farkındılığa imza attılar. Normalde iki kişinin binmesi gerekirken bir bisiklete 4 çocuğun binmesi ilginç görüntülere neden oldu. Neşe içerisinde bisiklet keyfi yapmak isteyen çocukla ne var ki tehlikenin farkına bile varmadılar.

Neşe içerisinde bir bisiklete 4 kişi birden binen çocuklar, cadde üzerinde heyecan ve korku dolu anlarda yaşattılar. Bu durumu gören vatandaşlar, küçük çocukları uyarak, tehlikeli bir işe kalkıştıklarını belirttiler. Çocuklarda büyüklerinin uyarısını dikkate alarak, olabilecek büyük bir tehlikeden geri adım attılar.