Bir Buçuk Sene 1 Milyon 192 Bin 314 Lira Dolandırıldık!

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanları içerisinde, incelenen internet ve telefon dolandırıcılığı olaylarını açıklandı. Jandarma, 2021 yılında 58 olay, 2022 yılı ilk altı ayında ise 37 olay meydana geldiğini ve meydana gelen olaylar sonucunda vatandaşların toplamda 1 milyon 192 bin 314 TL maddi zarara uğradığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı internet ve telefon dolandırıcılarının tuzaklarına düşmemesi amacıyla dikkat etmesi gereken hususları belirleyerek yayımladı.

İŞTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER;

KAMU GÖREVLİLERİ SİZDEN PARA TALEP ETMEZ

“Kendisini kamu görevlisi, savcı, asker, polis olarak tanıtan kişilerce terör soruşturmasına adınızın karıştığı, banka hesabınızı kullandıkları bu nedenle hesabınızdaki paranın kendilerine havale edilmesi gerektiği veya evinize gelecek sivil memura para ve ziynet eşyalarınızı teslim edin gibi taleplerde bulunmaktadırlar. Sizden bu şekilde para veya altın talep eden şahıslara itibar etmeyin. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda para transferi yapmadan önce bize bildiriniz. Unutulmamalıdır ki kamu görevlileri sizden herhangi bir soruşturma gereği altın ve para talep etmez.

BANKA GÖREVLİSİ SİZDEN ŞİFRE VE ONAY KODUNU İSTEMEZ

Kendisini banka veya müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan kişilere banka ve kişisel bilgilerinizi vermeyin. Ayrıca telefonunuza SMS mesajı olarak gelen ve sisteme sadece sizin tarafınızdan girilmesi gereken onay kodu ve şifrelerinizi paylaşmayınız. Unutmayınız ki hiçbir banka görevlisi sizden şifre ve onay kodunu istemez.

BİLMEDİĞİNİZ LİNKLERE TIKLAMAYIN

Bilmediğiniz kaynaklardan yada tanıdığınız/tanımadığınız kişilerden, çeşitli konularda cazip fırsatlar sunan, SMS, Whatsapp ve e-posta iletilerindeki linklere tıklamayın, bu iletiler sizi yasa dışı, sakıncalı veya bilgilerinizin ele geçirilebileceği sitelere yönlendirebileceğini unutmayınız.

SAADET ZİNCİRİ

Sosyal medyada ve internet ortamında saadet zinciri kurup sizi ve yakınlarınızı sisteme dahil ederek yatırımlarınıza yüksek faiz ve kazanımlar vereceklerini vaat eden şahıslara itibar etmeyiniz. Size verilen hesap numaralarına para yatırmayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

KAPORA YATIRMANIZI İSTEYEN SİTE VE ŞAHISLARA İTİBAR ETMEYİN

İnternet sitelerinde sahte ilan yoluyla kısıtlı sayıda kaldı acele edin, bu fırsatı kaçırmayın diyerek traktör, zirai araçlar, otomobil, bilgisayar, telefon gibi ürünleri piyasa değerinin altında fiyatlarda satışa çıkartarak düşük fiyatlara odaklanmanızı sağlayıp verilen hesap numarasına kapora yatırmanızı isteyen site ve şahıslara itibar etmeyin.

SİZE VERİLEN HESAP NUMARALARINA PARA YATIRMAYIN

Sosyal medyada ve internet ortamında çeşitli taktikler kullanarak manevi duyguları istismar etmek suretiyle izinsiz yardım toplama faaliyeti yürüten yasa dışı site ve faaliyetlere itibar etmeyin. Size verilen hesap numaralarına para yatırmayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 16:12